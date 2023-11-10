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Тарасова — о старте Валиевой в Казани: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.
Тарасова — о старте Валиевой в Казани: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«От Камилы ждём хороших прокатов. Предполагаю, она настроена выступать, как всегда, блестяще! Не дай бог иметь кому-то такие истории за плечами. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!» — цитирует Тарасову Sport24.

Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани, который пройдёт с 11 по 13 ноября.

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение по делу будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказалась о разбирательстве CAS по допинговому делу Валиевой.

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