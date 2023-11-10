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Авербух: для меня Валиева абсолютно великая фигуристка, ни в чём не запятнанная

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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о завершении слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Авербух: для меня Валиева абсолютно великая фигуристка, ни в чём не запятнанная
  • РИА Новости

«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймём, на какой земле находимся. Для меня Камила — абсолютно великая фигуристка, ни в чём не запятнанная. Мне плевать на вердикт», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс». 

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Валиевой на этапе Гран-при России в Казани.

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