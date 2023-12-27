Глава ФФККР: пусть Самоделкина сама решает о переходе в сборную Казахстана

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал возможный переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на чемпионате России, или будет искать лёгкие пути в сборной, где у неё не будет конкурентов», — цитирует Сихарулидзе РИА Новости.

Напомним, что Международный союз конькобежцев разрешил Самоделкиной участвовать в чемпионате Казахстана, так как у неё есть паспорт страны. Решение о её переходе будет решаться на исполкоме ФФККР.

Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная работает над постановкой новой программы для Самоделкиной.