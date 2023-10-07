Косторная работает над постановкой новой программы для Самоделкиной
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Фотографию фигуристок и Евгения Плющенко опубликовали в Telegram-канале «Ангелов Плющенко».
Самоделкина получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря. Спортсменка владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.
Ранее российский тренер Алёна Леонова прокомментировала переход Самоделкиной из группы Светланы Соколовской в академию Евгения Плющенко.