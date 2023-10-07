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Косторная работает над постановкой новой программы для Самоделкиной

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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная работает над постановкой программы для cеребряного призёра первенства России среди юниоров — 2022 Софьи Самоделкиной.
Косторная работает над постановкой новой программы для Самоделкиной
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Фотографию фигуристок и Евгения Плющенко опубликовали в Telegram-канале «Ангелов Плющенко».

Самоделкина получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря. Спортсменка владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее российский тренер Алёна Леонова прокомментировала переход Самоделкиной из группы Светланы Соколовской в академию Евгения Плющенко.

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