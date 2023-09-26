Леонова — о переходе Самоделкиной: беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведёт

Российский тренер Алёна Леонова прокомментировала переход Софьи Самоделкиной из группы Светланы Соколовской в академию Евгения Плющенко.

«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведёт», — цитирует Леонову «СЭ».

Фигуристка получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря.

Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

Ранее Соколовская заявила, что переход Самоделкиной к Плющенко не связан с тренировочным процессом.