Леонова — о переходе Самоделкиной: беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведёт
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведёт», — цитирует Леонову «СЭ».
Фигуристка получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря.
Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.
Ранее Соколовская заявила, что переход Самоделкиной к Плющенко не связан с тренировочным процессом.