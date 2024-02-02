Рыбин — об обмене Кузьменко в «Калгари»: россияне там особо не задерживаются
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«Скорее всего, Кузьменко коснулся так называемый синдром второго года и что-то пошло не так. Сложно сказать, каковы перспективы Кузьменко в «Калгари». Как правило, россияне там особо не задерживаются, но ему однозначно надо продолжать работать и тренироваться, а не жалеть себя», — сказал Рыбин RT.
Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что «Калгари» создаст все необходимые условия для Кузьменко.