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Рыбин — об обмене Кузьменко в «Калгари»: россияне там особо не задерживаются

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на обмен российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Рыбин — об обмене Кузьменко в «Калгари»: россияне там особо не задерживаются
  • Gettyimages.ru

«Скорее всего, Кузьменко коснулся так называемый синдром второго года и что-то пошло не так. Сложно сказать, каковы перспективы Кузьменко в «Калгари». Как правило, россияне там особо не задерживаются, но ему однозначно надо продолжать работать и тренироваться, а не жалеть себя», — сказал Рыбин RT.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев заявил, что «Калгари» создаст все необходимые условия для Кузьменко.

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