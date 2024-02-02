RT в Telegram
Подпишись

Серавалли: НХЛ проведёт международный турнир без сборной России в Монреале и Бостоне

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) может провести турнир в 2025 году без участия сборной России.
Серавалли: НХЛ проведёт международный турнир без сборной России в Монреале и Бостоне
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в социальных сетях, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Соревнования могут пройти в Монреале и Бостоне.

21 ноября глава NHLPA Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ротенберг обвинил IIHF в политизированности решения по возвращению Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить