Серавалли: НХЛ проведёт международный турнир без сборной России в Монреале и Бостоне
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Как сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в социальных сетях, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Соревнования могут пройти в Монреале и Бостоне.
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