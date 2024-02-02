Серавалли: НХЛ проведёт международный турнир без сборной России в Монреале и Бостоне

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) может провести турнир в 2025 году без участия сборной России.

Как сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в социальных сетях, в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Соревнования могут пройти в Монреале и Бостоне.

21 ноября глава NHLPA Марти Уолш подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ротенберг обвинил IIHF в политизированности решения по возвращению Израиля.