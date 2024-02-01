Ротенберг обвинил IIHF в политизированности решения по возвращению Израиля

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) допустила сборную Израиля к соревнованиям, но сохранила санкции в отношении России.

«IIHF спонсируется американскими компаниями. Соответственно они и диктуют всю повестку IIHF. Это всё политизировано. Что касается нас, наши юристы работают. Когда закончится СВО, думаю, всё будет хорошо, и мы вернёмся обратно на международную арену. Какие были эмоции, когда узнал, что Израиль разбанили? Честно, было ожидаемо», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Валуев отреагировал на решение некоторых российских спортсменов сменить гражданство.