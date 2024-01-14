Валуев — о смене гражданства среди спортсменов: пусть уходят, но не возвращаются

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на решение некоторых российских спортсменов сменить гражданство.

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей», — цитирует Валуева СЭ.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что ОКР выплатил компенсации около 150 россиянам за пропуск соревнований.