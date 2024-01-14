Валуев — о смене гражданства среди спортсменов: пусть уходят, но не возвращаются
- РИА Новости
«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей», — цитирует Валуева СЭ.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что ОКР выплатил компенсации около 150 россиянам за пропуск соревнований.