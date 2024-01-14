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Валуев — о смене гражданства среди спортсменов: пусть уходят, но не возвращаются

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Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на решение некоторых российских спортсменов сменить гражданство.
Валуев — о смене гражданства среди спортсменов: пусть уходят, но не возвращаются
  • РИА Новости

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей», — цитирует Валуева СЭ.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Ранее сообщалось, что ОКР выплатил компенсации около 150 россиянам за пропуск соревнований.

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