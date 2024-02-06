Российский хоккеист «Вегаса» Дорофеев заявил, что старается не играть в казино

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался о жизни в Лас-Вегасе (США).

«Отличный город. Мне нравится всё», — приводит слова Дорофеева «Чемпионат».

Нападающий ответил на вопрос о влечении к азартным играм.

«Каких-то проблем с казино у меня нет. Вообще стараюсь не играть. Не моя тема», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил семь голов и отдал семь голевых передач в 29 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».