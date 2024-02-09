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Крикунов: Кучеров опередит Маккиннона в гонке бомбардиров сезона в НХЛ

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Главный тренер петербургского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вполне способен одержать победу в бомбардирской гонке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/24.

«Будет стараться, раз есть такая возможность. Если травм не будет, ничего такого не будет, я думаю, что удержится в бомбардирах», — цитирует Крикунова Metaratings.

Он подчеркнул, что у российского форварда «заочная борьба с Маккинноном, будут соревноваться».

«Хоккеисты — это такие спортсмены, что у них всё на соперничестве. Везде такая борьба, каждый не хочет уступить», — добавил Крикунов.

30-летний Кучеров 8 февраля вновь стал лидером гонки бомбардиров сезона НХЛ. Воспитанник столичного ЦСКА в матче регулярки с «Рейнджерс» сделал результативную передачу. Он набрал 86-е очко в сезоне и обошёл Маккиннона (85 очков).

Ранее Крикунов заявил, что ХК «Спартак» преодолел спад в игре.

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