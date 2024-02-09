Крикунов: Кучеров опередит Маккиннона в гонке бомбардиров сезона в НХЛ
«Будет стараться, раз есть такая возможность. Если травм не будет, ничего такого не будет, я думаю, что удержится в бомбардирах», — цитирует Крикунова Metaratings.
Он подчеркнул, что у российского форварда «заочная борьба с Маккинноном, будут соревноваться».
«Хоккеисты — это такие спортсмены, что у них всё на соперничестве. Везде такая борьба, каждый не хочет уступить», — добавил Крикунов.
30-летний Кучеров 8 февраля вновь стал лидером гонки бомбардиров сезона НХЛ. Воспитанник столичного ЦСКА в матче регулярки с «Рейнджерс» сделал результативную передачу. Он набрал 86-е очко в сезоне и обошёл Маккиннона (85 очков).
Ранее Крикунов заявил, что ХК «Спартак» преодолел спад в игре.