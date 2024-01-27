Крикунов считает, что ХК «Спартак» преодолел спад в игре

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает московский «Спартак» одним из главных претендентов на победу в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Думаю, спад у «Спартака» прошёл, когда они проиграли шесть матчей подряд, но сейчас из ямы они вышли. Сейчас они начнут играть, с ними будет тяжело», — цитирует Крикунова Legalbet.

По его мнению, в Восточной конференции магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» пробьются в четвёрку, выйдут в полуфинал.

«Обычно фаворитов Кубка больше на Западе, но сейчас они не такие явные фавориты, как обычно. В этом году силы равные, что у Магнитогорска, Омска и у московского «Динамо», СКА, «Локомотива», примерно одинаковые команды. В этом году уровень приравнялся, игры стали интереснее и более непредсказуемые», — добавил Крикунов.

«Спартак» 23 января победил «Динамо» (6:3) в матче КХЛ. В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков (покер), Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

«Спартак», набравший 72 очка, остался на четвёртом месте в таблице Запада. «Динамо» (74) располагается на второй строчке.

Кубок Гагарина стартует 29 февраля.

Ранее «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ.











