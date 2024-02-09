Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 61 гола
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 61 гола.
Как уточняет РИА Новости, Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз».
Ранее Овечкин высказался о поражении команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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