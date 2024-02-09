RT в Telegram
Подпишись

Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 61 гола

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 61 гола.

Как уточняет РИА Новости, Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз».

Ранее Овечкин высказался о поражении команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить