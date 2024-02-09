Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 61 гола

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 61 гола.