Овечкин: моя шайба должна была стать сигналом к пробуждению «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, моя шайба была своего рода сигналом к пробуждению для всех нас. Мы принимали умные решения и играли в зоне большую часть времени, но мы просто не забили», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Несмотря на гол Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.