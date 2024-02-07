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Овечкин: моя шайба должна была стать сигналом к пробуждению «Вашингтона»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: моя шайба должна была стать сигналом к пробуждению «Вашингтона»
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, моя шайба была своего рода сигналом к пробуждению для всех нас. Мы принимали умные решения и играли в зоне большую часть времени, но мы просто не забили», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Несмотря на гол Овечкина, «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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