Фетисов — о решении IIHF: там не с кем разговаривать и не на кого надеяться

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Не того президента мы выбрали здесь, в Санкт-Петербурге. Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться. Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать?» — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян.