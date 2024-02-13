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Фетисов — о решении IIHF: там не с кем разговаривать и не на кого надеяться

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.
Фетисов — о решении IIHF: там не с кем разговаривать и не на кого надеяться
  • РИА Новости

«Не того президента мы выбрали здесь, в Санкт-Петербурге. Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться. Буре не допустили до обсуждения? Чего тогда от этих дебилов можно ожидать?» — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян.

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