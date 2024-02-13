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Журова считает, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.
Журова считает, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян
  • РИА Новости

«Тут всё понятно, пока политическая ситуация не изменится, ничего не изменится, они не будут ничего делать. Какая-то страна, например, скажет: «Вы пустили русских, а мы не пустим. Что бы вы ни делали, просто на границе не пустим». А они же продают права под определённые условия, тогда нужно будет искать другую команду, поэтому международная федерация в данном случае заложник ситуации», — приводит слова Журовой ТАСС.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Быков заявил, что функционеры IIHF зависят от той политики, которая ведётся в Америке.

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