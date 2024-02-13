Быков — о решении IIHF: функционеры зависят от той политики, которая ведётся в Америке
- РИА Новости
«Пока международная обстановка не перейдёт в мирное русло, IIHF будет ждать отмашки из-за океана. В принципе, это ожидаемое решение. Я сомневаюсь, что IIHF как организация в чём-то ущемлена. Спортивные функционеры зависят от той политики, которая ведётся в Америке», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.
Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Тардиф сообщил, что сборная России ещё не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде‑2026.