Быков — о решении IIHF: функционеры зависят от той политики, которая ведётся в Америке

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Пока международная обстановка не перейдёт в мирное русло, IIHF будет ждать отмашки из-за океана. В принципе, это ожидаемое решение. Я сомневаюсь, что IIHF как организация в чём-то ущемлена. Спортивные функционеры зависят от той политики, которая ведётся в Америке», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Тардиф сообщил, что сборная России ещё не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде‑2026.