Тардиф сообщил, что сборная России ещё не потеряла шансы сыграть на Олимпиаде‑2026

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном участии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Для Белоруссии неучастие в квалификации означает отсутствие Олимпийских игр. А для России — нет. Потому что Россия сохранила высокий рейтинг IIHF и в квалификации не участвует», — цитирует Тардифа «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.