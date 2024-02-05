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Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.
Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования
  • Gettyimages.ru

«Я очень рад, что у команды Израиля есть возможность играть на молодёжном чемпионате мира в Болгарии. По-хорошему, IIHF должна принять такое же решение в отношении сборной России. Это хороший знак. Я за то, чтобы хоккейная семья была цельной», — заявил Фазель Sport24.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет. Турнир состоится в болгарской Софии с 22 по 29 января. 

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что руководство Национальной хоккейной лиги может помочь российским хоккеистам выступить на Олимпийских играх.

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