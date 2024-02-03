Каменский: НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может помочь российским хоккеистам выступить на Олимпийских играх.

«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши имеют те же права, что и все остальные», — цитирует Каменского Metarating.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Ранее Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде.