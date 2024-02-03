Каменский: НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде
- РИА Новости
«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши имеют те же права, что и все остальные», — цитирует Каменского Metarating.
Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.
2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
Ранее Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде.