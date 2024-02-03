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Каменский: НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может помочь российским хоккеистам выступить на Олимпийских играх.
Каменский: НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. НХЛ будет влиять на IIHF, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши имеют те же права, что и все остальные», — цитирует Каменского Metarating.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Ранее Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде.

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