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Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх.

«Конечно, хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде», — приводит слова Капризова CBC.

Нападающий заявил, что был бы рад представлять национальную команду.

«Как и любой российский игрок в НХЛ и как любой хоккеист, выступающий в России», — сказал он.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде в Италии.

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