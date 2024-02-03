Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпиаде
«Конечно, хотел бы сыграть за сборную России на Олимпиаде», — приводит слова Капризова CBC.
Нападающий заявил, что был бы рад представлять национальную команду.
«Как и любой российский игрок в НХЛ и как любой хоккеист, выступающий в России», — сказал он.
Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.
2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде в Италии.