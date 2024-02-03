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Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде 2026 года

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимних Олимпийских играх.
Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде 2026 года
  • AP

В разговоре с североамериканским журналистом Люком Фоксом во время Матча звёзд НХЛ 2024 года 30-летний россиянин заявил о желании сыграть за сборную России на Олимпиаде 2026 года в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.

По мнению нападающего, в случае если российских хоккеистов не допустят до Игр, этот турнир нельзя будет отнести к категории «лучших из лучших».

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

2 февраля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф назвал участие игроков НХЛ на Олимпиаде поворотным моментом для хоккея.

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