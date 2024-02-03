Тардиф назвал участие игроков НХЛ в Олимпиаде поворотным моментом для хоккея
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«Это решение представляет собой поворотный момент для мирового хоккея и знаменует собой великолепное возвращение хоккеистов НХЛ на Олимпиаду», — цитирует Тардифа пресс-служба IIHF.
По его словам, IIHF взволнована и воодушевлена этим соглашением.
«Мы уже с нетерпением ждём возможности стать свидетелями лучшего хоккея на Олимпиаде в Милане и в 2030 году», — заявил он.
Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.
Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.