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Тардиф назвал участие игроков НХЛ в Олимпиаде поворотным моментом для хоккея

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх.
Тардиф назвал участие игроков НХЛ в Олимпиаде поворотным моментом для хоккея
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Это решение представляет собой поворотный момент для мирового хоккея и знаменует собой великолепное возвращение хоккеистов НХЛ на Олимпиаду», — цитирует Тардифа пресс-служба IIHF.

По его словам, IIHF взволнована и воодушевлена этим соглашением.

«Мы уже с нетерпением ждём возможности стать свидетелями лучшего хоккея на Олимпиаде в Милане и в 2030 году», — заявил он.

Игроки НХЛ пропустили две последние Олимпиады в Пхёнчхане (Южная Корея) и Пекине (Китай). Сборная России по хоккею завоевала на этих турнирах золото и серебро соответственно.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

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