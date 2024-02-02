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Уикс: игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
Уикс: игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает журналист Кевин Уикс.

До 2018 года на время проведения Олимпиад сезон НХЛ приостанавливался с согласования лиги, владельцев клубов и профсоюза игроков.

Игры 2018 года в Пхёнчхане прошли без участия игроков НХЛ. Олимпиаду-2022 в Пекине хоккеисты из заокеанской лиги пропустили из-за ситуации с коронавирусом.

Олимпиада 2026 года пройдёт в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что НХЛ ведёт переговоры с ИИХФ по участию в Олимпиаде 2026 года.

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