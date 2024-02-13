Буре рассказал, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России
- РИА Новости
«Заседание началось с того, что объявили тему повестки: допускать ли Россию и Белоруссию до чемпионата мира. И сразу же объявили: «Павел участвовать в обсуждении вопроса не может». И меня отключили от онлайн‑связи», — цитирует Буре «Матч ТВ».
Он добавил, что категорически не согласен с решением Международной федерации хоккея.
Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде рассмотрят в феврале-марте 2025 года.