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Буре рассказал, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России

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Легендарный российский хоккеист Павел Буре, являющийся членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что он не принимал участия в обсуждении вопроса об отстранении сборной России от международных турниров.
Буре рассказал, что его отключили от онлайн‑связи во время обсуждения отстранения России
  • РИА Новости

«Заседание началось с того, что объявили тему повестки: допускать ли Россию и Белоруссию до чемпионата мира. И сразу же объявили: «Павел участвовать в обсуждении вопроса не может». И меня отключили от онлайн‑связи», — цитирует Буре «Матч ТВ».

Он добавил, что категорически не согласен с решением Международной федерации хоккея.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде рассмотрят в феврале-марте 2025 года.

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