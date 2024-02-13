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Вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде рассмотрят в феврале-марте 2025 года

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда организация рассмотрит вопрос участия сборной России в Олимпийских играх.
Вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде рассмотрят в феврале-марте 2025 года
  • Gettyimages.ru

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — цитирует Тардифа ТАСС.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Россия была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Рене Фазель заявил, что Россию нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем.

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