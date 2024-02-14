Тренер «Далласа»: врачи думают о том, нужно ли вставлять винты Дадонову

Главный тренер клуба «Даллас Старз» Питер Дебур заявил, что у российского нападающего Евгения Дадонова диагностирован перелом, и добавил, что ему может понадобиться вставка винтов.

«Он выбыл на некоторое время. Есть перелом. Сейчас врачи команды принимают решение о том, нужно ли вставлять винты. Это не очень хорошие новости», — заявил Дебур NHL.

Россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» 10 февраля.

В текущем сезоне Дадонов сыграл 50 матчей за «Даллас» и набрал 23 (12 шайб + 11 передач) очка. Клуб идёт на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 70 очками.

Ранее защитник «Тампы» Михаил Сергачёв прокомментировал травму, полученную в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс».