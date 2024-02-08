Сергачёв: вернуться и снова получить травму — чувствую несправедливость

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв прокомментировал травму, полученную в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс».

«Почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных матчей вернуться и снова получить травму... Чувствую несправедливость, чувствую ужасно. Вселенная непредсказуема. Мы все сражаемся и своих собственных битвах, и это моя битва», — написал Сергачёв в соцсетях.

Сергачёв травмировался во втором периоде матча. Он применил силовой приём против Алексиса Лафреньера и получил повреждение ноги. Его уносили со льда на носилках.

Отметим, что это была его первая игра после восстановления от травмы ноги.

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о травме Сергачёва.