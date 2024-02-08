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Главный тренер «Тампы» — о травме Сергачёва: это было ужасно

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Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о травме российского защитника команды Михаила Сергачёва.
Главный тренер «Тампы» — о травме Сергачёва: это было ужасно
  • AP
  • © Carlos Osorio

«Это было ужасно. Мне страшно за него, и, конечно, это немного повлияло на нашу команду. Он реально крутой парень, но без эмоций не обошлось. «Рейнджерс» тоже не были безразличны — они все покинули скамейку, чтобы поддержать Сергачёва», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Сергачёв травмировался во втором периоде матча с «Рейнджерс». Он применил силовой приём против Алексиса Лафреньера и получил повреждение ноги. Его уносили со льда на носилках.

Ранее «Рейнджерс» победил «Тампу» в НХЛ.

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