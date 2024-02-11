834-й гол Овечкина, сухари Бобровского и Кочеткова, две передачи Кучерова: как россияне провели игровой день в НХЛ

Александр Овечкин набрал очки в четвёртом матче подряд и не только забросил 834-ю шайбу в НХЛ, но и установил рекорд по голам в пустые ворота. А Никита Кучеров оформил ассистентский дубль и увеличил отрыв от Натана Маккиннона в гонке бомбардиров. При этом сразу три российских вратаря были признаны первыми звёздами своих встреч. 33 сейва Андрея Василевского помогли «Тампа-Бэй» сломить сопротивление «Коламбуса», а сухари Сергея Бобровского и Петра Кочеткова позволили одержать очередные победы «Флориде» и «Каролине» соответственно.

Серии «Вашингтона»

Последние три недели получились для «Кэпиталз» крайне разочаровывающими. Если до этого подопечные Спенсера Карбери хотя бы чередовали победы и поражения, то на этом отрезке буквально провалились и были биты шесть раз подряд. В результате «столичные» заметно отстали от зоны плей-офф — перед очередным игровым днём от идущей восьмой на Востоке «Тампы» их отделяло восемь баллов. Радовать местных болельщиков могла разве что форма Александра Овечкина, наконец принявшегося регулярно пополнять бомбардирский и снайперский счета. Так, в предыдущих четырёх встречах он неизменно набирал очки, а в трёх последних и вовсе забивал, постепенно сокращая отставание по голам от легендарного Уэйна Гретцки.

Несмотря на это, «Вашингтон» явно не считался фаворитом в выездном противостоянии с лидером Восточной конференции — «Бостоном», уступившим лишь трижды в десяти матчах. Поэтому статистика после первых двух периодов многих могла повергнуть в шок. Ведь гости не только вели в счёте благодаря точному броску Ти Джея Оши, но и имели почти трёхкратное преимущество по попаданиям в створ (23-8). Хозяева же явно были не похожи на один из сильнейших коллективов лиги и в основном оборонялись, с огромным трудом создавая что-либо опасное у ворот Чарли Линдгрена.

В итоге игроки «Брюинз» так и не сумели ни разу огорчить вратаря «Кэпиталз», позволив тому не только оформить третий шатаут в сезоне, но и стать второй звездой встречи. Первой был признан вышеназванный Оши, третьей — голкипер соперников Джереми Свейман. Хотя включения в этот список явно заслуживал Овечкин. Ведь он не только принял участие в двух последних голах гостей, но и присутствовал на льду в то время, как забивался первый.

Но если тогда он лишь взглядом провожал шайбу после точного выстрела партнёра, то в двух оставшихся случаях имел непосредственное отношение к командным успехам. Сначала Овечкин на пару с Диланом Строумом организовал молниеносную контратаку и помог одноклубнику в 20-й раз отличиться в регулярном чемпионате, а потом сделал это сам. В самой концовке россиянин оформил перехват, как в старые добрые времена совершил крейсерский рывок в чужую зону и довершил начатое.

Таким образом, в активе Овечкина стало 834 гола за карьеру. Но если рекорд по их общему числу по-прежнему принадлежит Гретцки (894), то по шайбам в пустые ворота уже отошёл россиянину. В его активе таковых значится 57, у канадца — на одну меньше.

Чудеса от Бобровского и Кочеткова

Отставать от Линдгрена не стали и российские стражи ворот, вошедшие в тройку звёзд дня. Противостояние «Каролины» с «Нью-Джерси» выдалось низовым, хотя упрекнуть команды в отсутствии желания идти вперёд не приходилось. На двоих они нанесли 66 точных бросков, а ещё 39 было заблокировано. Однако Пётр Кочетков и Витек Ванечек поймали кураж и отказывались пропускать на протяжении всего основного времени. Тот же россиянин несколько раз переиграл Нико Хишира и Тайлера Тоффоли в ближнем бою, спасал после подставлений на пятаке, а также чудом успел среагировать после неудачного рикошета от одноклубника: после коварного наброса от Джека Хьюза шайба отскочила от щитка Петра в Себастьяна Ахо и полетела обратно в створ.

В итоге основное время завершилось нулевой ничьей, а триумфатор определился лишь в овертайме. И там тоже не обошлось без эффектных действий россиянина, за десять секунд дважды зачехлившего того же Тоффоли. Игроки «Харрикейнз» вдохновились этим и всё же огорчили Ванечека: после броска Мартина Нечаса на добивании сработал Ахо (1:0). Но звание первой звезды он у Кочеткова не украл. Ей был признан именно Пётр, который не только совершил 34 сейва, но и оформил второй шатаут в сезоне — среди новичков больше лишь у Самуэля Эрссона из «Филадельфии» (три).

В свою очередь, в третий раз на ноль отстоял старший коллега Кочеткова, благодаря чему вышел на третье место по сухарям в истории среди российских вратарей (41). Причём Сергей Бобровский сумел остановить нападение грозного «Колорадо», чьи цвета защищают звёздные Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон — главный соперник Никиты Кучерова в погоне за «Арт Росс Трофи». Правда, один из самых результативных хоккеистов турнира в этот раз был не очень заметен впереди и лишь однажды заставил россиянина продемонстрировать своё мастерство.

Чего не скажешь о его соратниках. Тот же Рантанен отметился шестью попаданиями в створ, Самуэль Жирар и Девон Тейвз — четырьмя, Макар — двумя. В общей же сложности Бобровского беспокоили 35 раз, но тот так и не дрогнул, благодаря чему заслуженно получил звание первой звезды. Что касается «Пантерз», то игроки не стали доводить дело до овертайма и решили всё в основное время, заставив Александра Георгиева капитулировать четыре раза. Причём к голу Ээту Луостаринена оказался причастен и Дмитрий Куликов, записавший на свой счёт голевую передачу (4:0).

Отрыв Кучерова и гол Тарасенко

Осечкой Маккиннона всецело воспользовался его конкурент. Да, Кучеров не забил, зато дважды ассистировал и продлил результативную серию до семи матчей. Причём для этого ему хватило менее 19 минут в третьем периоде. Сначала он помог Стивену Стэмкосу отличиться в большинстве и вывести «Лайтнинг» вперёд, а затем дал Брэндону Хагелу поразить пустые ворота. «Тампа-Бэй» упрочил преимущество в противостоянии с «Коламбусом» и снял все вопросы о победителе — 4:2. Таким образом, в активе Никиты стало 89 (33 + 56) очков, что на четыре больше, чем у Натана (32 + 53).

Но не только этим запомнилась встреча на «Нейшнвайд Арене». Кирилл Марченко также попробовал себя в роли подносчика снарядов и отметился результативным пасом, а Андрей Василевский выдал одно из лучших выступлений в сезоне. Он совершил 33 сейва и составил компанию Бобровскому и Кочеткову, став первой звездой. Для сравнения — Кучеров в тройку не попал.

Как и его соотечественники, засветившиеся в матче «Оттавы» с «Торонто». Один из главных аутсайдеров Восточной конференции неожиданно взял верх над коллективом Шелдона Кифа (5:3), а в составе триумфаторов отличились Владимир Тарасенко и Артём Зуб. Первый забросил 14-ю шайбу в регулярке и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов «Сенаторз», а второй в 15-й раз ассистировал партнёрам. По этому показателю он располагается на третьей строчке в команде среди защитников.

В свою очередь, «Сент-Луис» справился с «Баффало» благодаря пасу Павла Бучневича (3:1), а передача Ильи Михеева не спасла «Ванкувер» от второго поражения подряд. Гости вели со счётом 3:1, но сначала позволили «Детройту» восстановить паритет, а в овертайме пропустили в четвёртый раз. При этом самым обсуждаемым стало поведение Никиты Задорова. Уже во втором периоде он грубо атаковал Лукаса Рэймонда и был удалён до конца матча за удар в голову.