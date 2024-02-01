«Вырос, слушая анекдоты и истории о России»: кубинец Родригес — о своих корнях, любимом атлете и финансовой безопасности

Людям и правительствам необходимо осознать важность международной финансовой безопасности в современном мире. Так считает победитель турнира по мини-футболу в рамках III Международной олимпиады Джордан Антонио Родригес, посетивший Игры Будущего в Казани. Кубинец также рассказал, откуда у него русские корни, признался, что был счастлив увидеть снег вживую, и заявил, что успел сфотографироваться с Андреем Аршавиным и Артёмом Дзюбой.

— Поделитесь впечатлениями от увиденного на Играх Будущего?



— Организаторы поработали на славу: мы повсеместно чувствовали заботу и поддержку с их стороны. Помимо прочего, меня сильно впечатлила рекламная кампания: в столице Татарстана множество плакатов и вывесок, посвящённых турниру. Любой может понять, что его ждёт впереди. Очень рад, что появилась возможность лично присутствовать на этих соревнованиях.

— У вас уже есть опыт выступлений на фиджитал-турнирах — в октябре 2023 года вы приняли участие в финале III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

— То состязание — опыт, который я никогда не забуду. Команда Wolves, за которую я выступал, стала победителем турнира по мини-футболу в Сочи. Кроме того, мне выпал шанс встретиться с большим количеством людей со всего земного шара и поделиться с ними этими прекрасными впечатлениями. На церемонии награждения по итогам мероприятия я получил медаль из рук заместителя председателя правительства вашей страны Дмитрия Чернышенко, чем очень горжусь.

— Общаетесь ли вы с ребятами, с которыми познакомились на той Олимпиаде?

— Да, на турнире в «Сириусе» я обрёл большое количество новых друзей, однако поддерживать связь так часто, как хотелось бы, возможности нет. Основным препятствием является большая разница в часовых поясах. Время от времени у нас выходит поговорить друг с другом и поностальгировать относительно тех прекрасных моментов, которые мы вместе пережили.

— За какими дисциплинами на Играх Будущего наблюдаете с наибольшим удовольствием?

— Все они увлекательны, однако есть три, которые нравятся особенно. Это фиджитал-футбол и Dota 2, поклонником которой я являюсь. Особняком стоят битвы роботов — это даёт чёткое представление, каким спорт может стать в будущем.

— Какой вид спорта вдохновляет вас в реальной жизни и есть ли атлет, который восхищает больше других?

— В свободное время я обычно играю в футбол, шахматы и в качестве развлечения — в некоторые видеоигры. Что касается просмотра спортивных событий, то предпочитаю единоборства. Мой кумир — борец Михаин Лопес Нуньес. Он единственный в истории всех стилей борьбы четырёхкратный олимпийский чемпион: фанаты восхищаются им не только на Кубе, но и по всему земному шару. В свой 41 год он до сих пор выглядит непобедимым.

— А как же Хавьер Сотомайор?

— Безусловно, я наслышан о Принце Высоты. Знаю, что он более 30 лет назад установил мировой рекорд, который до сих пор не побит. Это вдвойне удивительно, учитывая то, насколько далеко вперёд ушли технологии для восстановления и тренировок спортсменов.

— Как отреагировали на разгромное поражение сборной Кубы в футбольном товарищеском матче с командой России?

— Я был раздосадован, однако такие неудачи — неотъемлемая часть спорта. Необходимо извлечь уроки, не отчаиваться и попробовать взять реванш, когда представится возможность в будущем.

— Казань в рамках Игр посетили Андрей Аршавин и Артём Дзюба. Не было желания взять у них автографы?

— Я успел сфотографироваться с обоими.

— Правда ли, что вы имеете родственную связь с Россией?



— Абсолютно верно: моя бабушка родилась в Армавире. Она живёт на Кубе уже много лет, однако всегда волнуется, когда рассказывает о своей родине. Моя мама тоже является гражданкой РФ, хотя и родилась на Кубе. Несложно догадаться, что я вырос, слушая анекдоты и истории о России, и теперь формирую воспоминания, которые собираюсь передать своим детям точно так же, как делала это моя бабушка. Визит в Казань поможет мне освежить информацию и узнать что-то новое о вашей прекрасной стране.

— Вы прибыли в Россию уже второй раз. Рассказы вашей бабушки совпадают с вашим личным впечатлением?

— Частично. Правда, бабушка последний раз прилетала на родину в далёком 2004 году, поэтому её рассказы не могут описать красоту России 20 лет спустя. Мне же удалось воочию увидеть это в октябре прошлого года: тогда меня впечатлила красота города Сочи. Сейчас же я нахожусь в Казани и сумел увидеть снег и русскую зиму своими глазами. Это мечта, ставшая реальностью.

— Каким вы видите будущее международной финансовой безопасности?

— Людям и правительствам необходимо осознать её важность в современном высокоглобализированном и технологичном мире: для защиты своих личных средств и для безопасности всей страны.

Я мечтаю о глобальном сотрудничестве в области финансовой безопасности, где политические и экономические разногласия будут отброшены в сторону и объединены для искоренения терроризма и таких вещей, как отмывание финансовых средств. Однако в настоящее время это ещё утопия.

— Вы планируете в 2024-м снова выступить на профильной Олимпиаде?

— Конечно, я буду участвовать в грядущих турнирах, так как это отличная возможность проявить себя на академическом уровне, которая будет способствовать моему профессиональному росту.