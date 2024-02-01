«От восхищения сразу схватился за телефон»: футболист Пимпао — о снеге в России, бразильских фанатах и карьере в Азии

Организация Игр Будущего в Казани и турнир по фиджитал-футболу оставили приятные впечатления. Об этом в интервью RT заявил игрок команды R10 Родриго Пимпао. По словам бразильца, идея совместить реальный спорт с виртуальным сразу показалась ему интересной. Нападающий также признался, что в России впервые в жизни увидел снег, и рассказал о бесчинствах латиноамериканских фанатов.

— От кого получили предложение поехать на Игры Будущего?

— О соревновании мне рассказал друг. Помню, идея совмещения реального спорта с виртуальным сразу показалась интересной. Могу только сказать, что счастлив был стать частью столь масштабного мероприятия.

— Это ваш первый визит в Россию?

— Да, раньше у вас бывать не приходилось. Я выступал во многих странах: в Японии, Южной Корее, ОАЭ, Иране, но в Россию прилетел впервые. Честно говоря, я нахожусь под впечатлением. Казань вообще показалась очень красивым городом. Организация тоже на потрясающем уровне.

— Когда-нибудь бывали в настолько холодном месте?

— Однозначно нет. Ощущения крайне необычные. О чём говорить, если я до того даже снега не видел. А тут его целые горы. От восхищения сразу схватился за телефон и принялся фотографировать. Отправлял кадры друзьям и родным. Не сказать, что они шокированы, но под большим впечатлением. В Бразилии подобную погоду невозможно себе представить.

— Чак-чак успели попробовать?

— Знаю о нём, но нет. Зато ел другое местное блюдо — треугольные пирожки с картошкой и мясом. Кажется, называются, эчпочмаки. Не хочу никого обидеть, но они почему-то не слишком понравились.

— Какой представлялась вам Россия перед поездкой?

— Не знаю, как другие, но я был свободен от предрассудков. Более того, от друзей и знакомых был наслышан, что тут красивые города. Рассказывали и о сильных местных футбольных командах. Поэтому для меня путешествие в Казань — крайне интересный опыт.

— Вы провели более 100 матчей в бразильской Серии А. Сейчас завершили карьеру?

— Понятное дело, можно было поиграть за статусные клубы на высшем уровне и увеличить эту цифру, но в целом доволен тем, как всё сложилось. Я много лет выступал на профессиональном уровне. Но год назад действительно повесил бутсы на гвоздь. В определённый момент осознал: годы уходят, необходимо уделять время семье. Сейчас именно родные для меня на первом месте. Но на поле всё равно регулярно выхожу, как, например, в Казани. Делаю это просто в удовольствие и для поддержания формы.

— Многие бразильцы, жившие в детстве в бедности, выбиваются в люди благодаря футболу. Это ваш случай?

— Нет. Мою семью по уровню достатка правильнее относить к среднему классу или даже элитному. В частности, я получил хорошее образование и диплом стоматолога. Лечу ли зубы сам? Не приходится, но есть собственная клиника, которой руковожу. Так получилось, что погрузился в спорт, хотя и отучился в университете.

— Какой момент назовёте пиком своей карьеры?

— Этап в «Ботафого». С этой командой пережил много приятных мгновений. Чего стоит хотя бы выход в четвертьфинал Кубка Либертадорес в 2017-м, когда от нас никто ничего не ждал. Ведь мы буквально за год до того вернулись в Серию А. А сам я в том розыгрыше забил пять мячей, плюс отличился в серии пенальти в квалификации. Причём три из них принесли команде победы, а ещё один — ничью и проход в следующий раунд квалификации. Да, пожалуй, это наиболее яркое событие.

— Какая муха вас укусила, что пять раз огорчили соперников?

— Турнир получился для меня невероятным. Ведь я даже побил рекорд клуба по количеству голов в Кубке Либертадорес за один розыгрыш. С удовольствием вспоминаю тот сезон. В 1/8 финала мы выбили из борьбы уругвайский «Насьональ». А потом сошлись с другой бразильской командой — «Гремио». Честно, до сих пор берёт досада, когда вспоминаю два матча с ними, ведь имели шансы продолжить борьбу. В первой встрече дома буквально висели на чужих воротах, но чудом не забили. А на выезде пропустили один мяч и вылетели. Кажется, тогда все соотечественники верили в нас, но не хватило немного удачи.

— «Ботафого» можно назвать главным клубом в вашей карьере? Вы провели за него 154 матча во всех турнирах.

— Выступал за большое количество коллективов и в каждом оставил частичку сердца. Но «Ботафого» — особенная дружина, ведь защищал её цвета на протяжении пяти лет. Приятно, что все они прошли на элитном уровне. Тем более что по бразильским меркам это всё-таки гранд, как «Спартак» или ЦСКА в России, хотя и не добивающийся больших успехов в последние годы.

— Особенно примечательно, что вы в 2015-м помогли ему вернуться в Серию А.

— Можно сказать, попал в историю (смеётся). Меня вообще следует назвать специалистом по повышению в классе, ведь со мной в составе пробился в элитный дивизион и «Васко да Гама». Правда, там практики не имел. Зато уехал в Японию и открыл для себя новый мир.

— В 2020-м вы покинули «Ботафого» со скандалом и обвинили руководство в невыплате зарплаты. Удалось решить вопрос?

— Увы, нет, хотя прошло четыре года. Мне в этом плане вообще «везёт». Аналогичные проблемы возникли ранее и в «Васко да Гама». Там мне вообще должны деньги уже лет десять.

— Подобное в Бразилии происходит часто?

— Раньше порой творился бардак и задержка положенного по контракту была обычным делом. Но сейчас ситуация изменилась к лучшему. К руководству в клубах пришли профессионалы, а не обычные болельщики. Плюс местная федерация внимательно следит, чтобы с игроками соблюдались договорённости, и, если требует ситуация, накладывает санкции. С некоторых команд даже снимали очки.

— В Бразилии футбол боготворят. Что творят местные фанаты, известные буйным нравом?

— Хулиганы у нас и правда сумасшедшие. Иногда они делают очень страшные вещи. Чего стоит хотя бы инцидент после одного из матчей «Форталезы». Тогда болельщики закидали автобус с футболистами камнями. В итоге несколько ребят получили серьёзные ранения: им посекло лица осколками стёкол. Лишь чудом обошлось без жертв. Только представьте себе это. К сожалению, фанаты — лишь срез части общества страны.

— Вы провели почти 40 матчей под руководством Моцарта в CSA. Знаете, что он играл за «Спартак»?

— Очень умный и образованный специалист. Более того, CSA с ним во главе не хватило буквально трёх очков, чтобы подняться в Серию А. Видите, я мог бы и третью команду «вывести» в элиту. Перед поездкой на Игры Будущего мы пообщались с бывшим наставником, и он рассказал мне о своём этапе карьеры в Москве. Моцарт назвал Россию большой, великой и красивой страной. А ещё признался, что в РПЛ можно зарабатывать хорошие деньги (смеётся).

— Будучи футболистом, не получали предложений из России?

— Ни разу. Зато дружу с Марсиньо, который немного поиграл за «Краснодар». Он совсем недавно вернулся в Бразилию и перед (моим. — PT) вылетом в Казань пожелал мне удачи.

— Знаете, что за «Зенит» выступает множество бразильцев?

— Честно говоря, не слышал. Малком? Конечно, слежу за ним, как и за Дугласом Сантосом. Помню, что в Санкт-Петербурге был и Жулиано. С ним мы тоже дружим и общаемся.

— Вас можно назвать футбольным путешественником, ведь, помимо Бразилии, вы поиграли в Японии, Южной Корее, Иране, ОАЭ. Какая страна, на ваш взгляд, самая необычная?