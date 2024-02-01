«Если появится, будет всех разрывать»: Дзюба — о своей фиджитал-команде, предложении Аршавина и роли столба в коробке

Фиджитал-футбол не сможет вытеснить реальный, а профессионалы вряд ли захотят всерьёз заниматься им на постоянной основе. Такого мнения придерживается лучший бомбардир сборной России Артём Дзюба. Тем не менее, по его словам, новый вид спорта способен найти своих поклонников. Герой домашнего чемпионата мира также рассказал, как часто играет в приставку, предположил, как назвал бы свою команду, а также заявил, что выполнял бы в атаке роль столба.

— Вы посмотрели целый тайм фиджитал-футбола. Как впечатления?

— Очень интересный формат. Мне понравилось. Поспрашивал людей, и мне сказали: команды, как правило, для достижения максимального результата делают акцент на удачном выступлении в одном из двух измерений: либо в цифровом, либо в физическом.

— Насколько этот вид инновационных соревнований способен вытеснить реальный футбол в будущем?

— Не думаю, что это может произойти на самом деле. Может, лет через сто или двести только. Однако раз эти полупрофессиональные соревнования интересны людям, то почему бы их не проводить? Ребята, не способные блистать в реальном футболе, могут стать настоящими звёздами в виртуальном. Быть на ведущих ролях. А вживую за них будут отдуваться уже другие парни (смеётся). Можно комбинировать и совмещать — обе дисциплины захватывающие. Это классно!

— Недавно в сети появились новости о потенциальном создании российского аналога игры FIFA. Верите в успех потенциального проекта?

— Насколько помню, это Аршавин предложил? (Смеётся.) Я сильно сомневаюсь, что нам удастся воплотить это в реальности на хорошем, достойном уровне. EA Sports занимается данным направлением очень давно, но даже они постоянно слушают претензии пользователей: то одно хромает, то другое. Последняя вышедшая версия симулятора, пожалуй, получилась наиболее удачной: она хоть чем-то похожа на настоящий футбол. Если у нас получится создать свой полноценный аналог, я буду только за.

— Готовы стать главным лицом такого продукта?

— Даже не знаю. Полагаю, люди должны выбирать, кто будет на обложке. У каждого свои кумиры.

— Сами часто садитесь за приставку?

— Не каждый день, конечно, но всё же поигрываю. Например, когда собираемся с друзьями. В такой компании вечер всегда завершается выяснением отношений: кто из нас сильнейший. Иногда можем позволить себе поиграть на сборах. Устроить небольшой турнир. Я люблю как футбол, так и хоккей.

— Отсутствие российских команд в EA Sports расстраивает?

— Конечно, за них было бы прикольно порубиться, однако, к сожалению, такой возможности сейчас нет.

— Как бы вы оценили формат проведения Игр Будущего?

— Мне нравится. Ранее я был более категоричен, но сейчас могу сказать, что это классно. Родители многим из нас твердили: «Компьютерные игры — пустая трата времени». Однако в нынешнее время ребята занимаются действительно любимым делом и имеют к этому предрасположенность. Они получают незабываемые эмоции.

— Андрей Аршавин попросил у президента России отечественный аналог футбольного симулятора. А какой вопрос вы бы задали Владимиру Путину?

— Не знаю… Однажды мы уже общались и поговорили достаточно мило. Окажусь рядом с ним — что-нибудь скажу.

— У Роналдиньо есть своя фиджитал-команда — R10. Стоит ли ожидать создания коллектива в вашем исполнении?

— Время покажет. D22, если появится, будет всех разрывать (смеётся).

Табло на «Ак Барс Арене» с символикой турнира «Игр Будущего» в Казани РИА Новости © Максим Богодвид

— Какая дисциплина в рамках проходящего в Казани турнира нравится вам больше всего?

— Мне импонируют CS2 в сочетании с лазертагом, футбол, хоккей и баскетбол. Это те направления, которые интересны лично для меня, однако слышал о битве роботов. Говорят, крутая. В любом направлении есть свои фишечки.

— А как относитесь к единоборствам?

— Да, тоже интересно. У меня есть друзья из мира MMA. Например, Тарас Кияшко, наставник Александра Волкова, с которым мы тренируемся.

— То, что вы увидели воочию, наблюдая за фиджитал-футболом, не напомнило Медиалигу?

— По уровню точно похоже (смеётся). Интересный формат, почему бы и нет. Ребятам это нравится, и я спокойно к этому отношусь. Я, единственное, не понимаю, какой уровень в цифровой части этих матчей, насколько хороши атлеты именно в игре на приставке.

— Экс-футболисты Роман Шишкин и Александр Шешуков принимают участие в Играх Будущего. Вы бы не хотели попробовать свои силы здесь?

— На данный момент я действующий спортсмен и получаю удовольствие от выступлений на профессиональном уровне. В дальнейшем — почему бы и нет? Я бы быстро адаптировался к размеру поля и формату турнира — мы все в детстве играли на коробке.

Моя фактура тоже помогла бы: выполнял бы в атаке роль столба и просто раскидывал бы мячи по сторонам. Мне это нравится. Да я даже в NHL залетел бы! Например, сыграл бы в воротах. Отдельно отмечу статистические показатели игроков, которые выводятся на экран во время матчей. Например, пульс: у одного спортсмена он 80, у другого — 200. Думаешь: кто-то засыпает, кто-то, напротив, в состоянии паники. Все мы разные — прикольно было за этим наблюдать.

— Вы уже сказали, что вопрос о создании своей фиджитал-команды будет открытым в будущем. Если D22 всё же появится, кто будет в ней зажигать?

— Многие из моих друзей согласились бы на подобную авантюру с удовольствием. 100% ряды команды пополнил бы Иван Кузьмичёв. Он в полном порядке и в FIFA, и в Counter-Strike, и в NHL. Далее — Стас Магкеев, Макс Ненахов. Банда была бы как на подбор.

— Это прям компания железнодорожников…

— Ну да! А если брать в целом, не только нынешних, то в Counter-Strike очень хороши Никита Чернов, Саша Головин и Александр Соболев. А последний ещё и в FIFA играет на высоком уровне. Мне кажется, он часов 20 в сутки проводит за компьютерными играми.

— Реально ли создать фиджитал-лигу, в которой бы выступали клубы РПЛ?

— Думаю, нет: для тех, у кого мало игрового времени, это не совсем то. Необходимо набирать форму и получать практику через игры в формате «11 на 11». Если уж на то пошло, раньше ребята выступали в дубле, а сейчас изменён формат Кубка России — спортсмены получают больше игровой практики.

— Напоследок можно попросить вас заранее поздравить девушек с 8 Марта?

— Не-не-не! Мне до этого момента ещё сто раз предложат сделать то же самое. Понравилась фраза: «В какой момент 14 февраля тоже превратился в Международный женский день?» До 8 Марта мужчины точно так же хотят насладиться своей жизнью.