«Приняли нас, будто звёзд «Барселоны»: футболист Стоянович — о радушии казанцев, Играх Будущего и дружбе России и Сербии

Игры Будущего во всех отношениях организованы на пять с плюсом. Об этом в интервью RT заявил футболист Ненад Стоянович. По его словам, «Црвену Звезду» встретили в Казани, словно «Барселону». Бывший нападающий «Луча» также отметил, что уровень РПЛ вырос по сравнению с тем периодом, когда он играл во Владивостоке, объяснил, почему в Сербии не поменяется отношение к России, и пообещал устранить проблемы, из-за которых команда разгромно уступила в первом матче на приставке.

— С тех пор как вы покинули «Луч», прошло почти 15 лет. Понятно, что Владивосток и Казань не похожи друг на друга. Тем не менее что изменилось в России за эти годы?

— Если говорить о футболе, думаю, уровень российских команд вырос. Вместе с «Лучом» как раз довелось выступать в Премьер-лиге. Очень хороши на тот момент были «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Но год за годом прогресс становился всё очевиднее. Например, те же петербуржцы в 2008-м выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА. Постоянно появлялись и новые сильные коллективы. После отъезда из России я не так часто прилетал сюда, но смотрел много матчей по телевизору. У нас в Сербии в выходные можно наблюдать за вашим чемпионатом. Плюс некоторые друзья-соотечественники пробовали свои силы в РПЛ.

— Учитывая, что недавно закончили карьеру, такие турниры, как Игры Будущего, расцениваются как глоток свежего воздуха?

— Надо понимать, что продолжать выступление на профессиональном уровне мне было уже непросто. Всё-таки в октябре исполнится 45. Но я всё равно держу себя в форме. Сейчас у меня по пять тренировок в неделю. Также работаю в академии, где занимаются дети. Поэтому приходится не опускать планку. Плюс ещё играю в формате «5 × 5». А когда поступило предложение приехать в Казань, сразу согласился. Во-первых, потому что речь о возвращении в Россию. Во-вторых, поскольку до сих пор люблю выходить на поле.

— Какие впечатления оставила организация соревнований?

— В Сербии сказали бы: «Чистая десятка». Отель, люди — всё сделано на пять с плюсом. Просто замечательно встретили. Я защищал цвета хороших команд, но приняли нас, будто звёзд «Барселоны». Тем более, знаю, многие тут любят «Црвену Звезду».

— С какими мыслями летели на Игры Будущего? Всё-таки политическая обстановка в мире достаточно напряжённая.

— В Сербии в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Наши страны остаются дружественными, а люди — братьями навеки. И мы всегда чувствуем себя в России как дома. Точно так же гостеприимно встречаем вас и у себя на родине.

— Заметно, что в фиджитал-футболе ваш коллектив немного уступает. Какие коррективы необходимо внести, чтобы не проигрывать разгромно?

— У нас в принципе довольно молодой состав. В Казань приехали в основном ребята 16—18 лет. Перед началом первого матча я просил их быть спокойнее и не нервничать. Не всегда нужно акцентировать внимание на счёте. Думаю, в других встречах сможем показать более приемлемый результат.

— Вы на правах умудрённого опытом футболиста успокаиваете партнёров в сложные минуты, а вот Владимир Ракич, напротив, ведёт себя слишком эмоционально. Например, едва не устроил драку в противостоянии с Mexico Quetzales.

— Вообще, он у нас исполняет роль тренера. К сожалению, когда я пришёл в команду, сразу два хороших, сильных мастера выбыли из строя по причине травм. Но, повторюсь, я всё равно стараюсь оставаться максимально сдержанным. Когда попадаешь в такую неприятную ситуацию и разгромно уступаешь, лучше сделать правильные выводы из произошедшего. Точно не следует бросаться на кого-то и ломать соперников. Однако менталитет у всех разный.

— При этом показалось, что мексиканские болельщики на трибунах слегка подогрели конфликт своим поведением.

— Это футбол. Эмоции — его неотъемлемая часть. Когда ЦСКА играет с «Зенитом» или «Барселона» с «Реалом», происходит то же самое. За пределами поля люди могут быть друзьями, а во время матчей жёстко рубятся. Никто не любит уступать. Просто необходимо бороться до конца — шансы на выход в плей-офф остаются.

— Чувствовали, как народ в зале гонит «Црвену Звезду» вперёд?

— Вы знаете, тёплое отношение ощущалось не только на арене, но и за её пределами. Например, когда мы гуляли по Казани. Видели, как люди позитивно воспринимают нас. Некоторые подходили с просьбами о фото. Да и нашу команду знают практически все.