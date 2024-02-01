Столяров заявил, что вторые Игры Будущего пройдут в 2025 году за пределами России

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров заявил, что второй турнир состоится в 2025 году в другой стране.

«В 2025 году Игры Будущего обязательно пройдут, они обязательно пройдут на территории другой страны», — приводит слова Столярова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее сообщалось, что американский боец ММА считает, что у Игр Будущего хорошие перспективы.