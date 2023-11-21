Худобин: была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят

Вратарь «Сибири» Антон Худобин высказался о своём переходе в сибирский клуб.

«Я доволен, всё хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен. Была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», — цитирует Худобина «Чемпионат».

21 ноября «Сибирь» объявила о переходе чемпиона мира и финалиста Кубка Стэнли Худобина. Клуб заключил контракт с хоккеистом до 30 апреля 2024 года.

Ранее СКА обыграл ЦСКА и одержал вторую в сезоне победу в армейском дерби.