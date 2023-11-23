Немчинов: для Брылина введение в зал славы «Нью-Джерси» стало неожиданностью

Серебряный призёр Олимпиады Сергей Немчинов считает, что Сергей Брылин должен был обязательно попасть в зал славы клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

«Для Сергея введение в зал славы стало неожиданностью. Он всю карьеру провёл в «Нью-Джерси», был очень полезным игроком на льду. Я знаю, что он много работает, изучает тенденции в хоккее, прогрессирует в профессии», — цитирует Немчинова Metaratings.

По словам двукратного чемпиона мира, руководство и сотрудники «Нью-Джерси» «Сергея очень уважают».

«Все восхищаются его трудолюбием, подходом к делу, характером. Только хорошие отзывы о его работе. Он запомнится не только своей игровой карьерой. Теперь помощник главного тренера в «Дэвилз». Может и сам стать главным», — добавил Немчинов.

Брылин является бронзовым призёром чемпионата мира. 49-летний воспитанник московского ЦСКА с «Нью-Джерси» стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

В настоящее время Брылин работает помощником главного тренера «Нью‑Джерси» Линди Раффа.

Церемония включения в зал славы «Дэвилз» пройдёт 20 января.

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