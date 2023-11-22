Генменеджер «Калгари» — об обмене Задорова: мы будем делать то, что лучше для «Флэймз»

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Конрой высказался о возможном обмене защитника Никиты Задорова.

«У нас хорошие отношения, правда. Я собираюсь оставить это между нами, но мы поговорим. Он был профессионалом во всём и играл хорошо. Как и любой другой человек, мы просто собираемся делать то, что лучше для «Калгари Флэймз» и что соответствует нашим интересам», — приводит слова Конроя журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис в социальных сетях.

Как сообщает журналист ESPN Кевин Уикс, Задоров запросил у клуба обмен.

В нынешнем сезоне Задоров провёл за команду 12 матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

«Калгари» набрал десять очков и занимает 14-е место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после её начала.