Генменеджер «Калгари» — об обмене Задорова: мы будем делать то, что лучше для «Флэймз»
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- © Marcio Jose Sanchez
«У нас хорошие отношения, правда. Я собираюсь оставить это между нами, но мы поговорим. Он был профессионалом во всём и играл хорошо. Как и любой другой человек, мы просто собираемся делать то, что лучше для «Калгари Флэймз» и что соответствует нашим интересам», — приводит слова Конроя журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис в социальных сетях.
Как сообщает журналист ESPN Кевин Уикс, Задоров запросил у клуба обмен.
В нынешнем сезоне Задоров провёл за команду 12 матчей, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
«Калгари» набрал десять очков и занимает 14-е место в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после её начала.