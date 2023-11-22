Эль-Башир: Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после её начала
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«Алекс Овечкин покинул тренировку через несколько минут. Непонятно почему. Отъехал самостоятельно и направился в раздевалку», — написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
На данный момент на счету россиянина 827 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 67.
«Вашингтон» с 20 очками занимает четвёртое место в Восточной конференции.
Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ.