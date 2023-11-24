Зарипов назвал временным явлением осечки ЦСКА и других грандов КХЛ

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов высказал мнение, что неудачи ЦСКА и лидеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) являются временными.

«Не вижу оснований для паники. Они почти каждую осень смотрятся не лучшим образом. До Нового года постоянно ходят разговоры, мол, ЦСКА закончился. А потом наступает плей-офф — и все видят прежнего мощного и стабильного гегемона. Громкие заявления скептиков были слышны всегда, но и в 2022-м, и в 2023-м трофей остался за красно-синими. Уверен, ЦСКА опять наберёт обороты ближе к весне», — заявил Зарипов в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, хватает ли стабильности «Ак Барсу» в текущем сезоне.

«Как и в случае с московскими армейцами, это всего лишь временный фактор. На 100% уверен в ребятах. Ни болельщикам, ни руководству не следует переживать из-за того, что где-то допускаются осечки. На дворе поздняя осень, и хоккеисты проходят период адаптации, притирки друг к другу. Всё же ростер казанцев пополнили новички. Подобное происходит каждый год. «Ак Барс» — опытная команда, которая ещё покажет себя», — добавил Зарипов.

Ранее Зарипов объяснил, как может возникнуть проблема с клюшками на уровне КХЛ.