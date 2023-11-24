Зарипов объяснил, как может возникнуть проблема с клюшками на уровне КХЛ

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов прокомментировал возможную проблему с клюшками в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Не знаю, где нижегородцы закупают их, но точно не у нас. Им лучше знать, какую амуницию они используют и на кого следует ругаться. Могу только сказать, что наши клюшки задействуют почти во всех коллективах КХЛ. Не зацепили буквально считаные команды. Профессионалы нам доверяют. Плюс мы начали делать ещё и вратарские клюшки, а это абсолютно новая сфера, поскольку технология их производства очень непростая. В новом сезоне уже представили соответствующую линию», — заявил Зарипов в интервью RT.

Ранее Зарипов ответил, когда может измениться ситуация с санкциями Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в отношении России.