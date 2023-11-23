Голдобин стал первым хоккеистом, набравшим 50 очков в КХЛ сезона-2023/24

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин продолжает ставить рекорды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

28-летний хоккеист оформил результативную передачу в игре в Санкт-Петербурге со СКА (2:3). В его активе стало 24 гола и 26 голевых пасов. Таким образом, бывший форвард «Сан-Хосе Шаркс» стал первым игроком, который достиг отметки в 50 очков в текущем розыгрыше чемпионата.

Голдобин перешёл в «Спартак» летом 2023 года из магнитогорского «Металлурга».

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков дал понять, что не сильно удивлён лидерством «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.