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Пашков: лидерство «Спартака» в КХЛ впечатляет, они будут добавлять и крепнуть

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Олимпийский чемпион Александр Пашков дал понять, что не сильно удивлён лидерством «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Лидерство «Спартака» в КХЛ впечатляет. Клуб, совершенно неожиданно изменив всю тренерскую группу и очень существенно обновив состав, стал демонстрировать игру «Спартака» прежних советских времён», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

По его мнению, «Спартак» сейчас — это комбинационный хоккей, атакующие действия, коллективный энтузиазм.

«Нынешний «Спартак» — это сенсация. Говорят, что красно-белые в итоге сбавят темп, но я думаю, что они будут добавлять и крепнуть», — добавил Пашков.

В активе «Спартака» 49 очков и первая позиция в турнирной таблице Западной конференции после 34 матчей.

Ранее сообщалось, «Локомотив» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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