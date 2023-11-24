Победные серии СКА и «Металлурга», проблемы «Ак Барса» и шутка Медведева: главные события недели в КХЛ

СКА поочерёдно обыграл ЦСКА и «Спартак», а противостояние в Ярославле с «Локомотивом» омрачил судейский скандал. «Металлург» одержал девять побед подряд и не оставил шансов «Трактору» благодаря шести очкам Никиты Михайлиса, а «Ак Барс» в трёх последних матчах забил лишь раз. Александр Медведев в шутку назвал красно-белых «мясом», а форвард «Динамо» Никита Гусев преодолел отметку в 550 очков в лиге с учётом плей-офф.

Взлёт СКА

Начало сезона получилось для СКА сложным. Петербуржцы чередовали удачные встречи с провальными и находились на грани попадания в кубковую восьмёрку. Однако в ноябре они, наконец, обрели стабильность и одержали семь побед подряд. Причём в последних матчах удалось взять верх над прямыми конкурентами: «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком».

Особенно важным стал успех в армейском дерби. Коллектив Романа Ротенберга в нынешней регулярке уже обыгрывал подопечных Сергея Фёдорова на выезде, а теперь оказался сильнее и дома. Судьбу противостояния во многом решили ошибки Ивана Федотова. Сначала он не справился с несильным броском Василия Глотова со средней дистанции, а затем пропустил шайбу под щитком после броска Андрея Чивилёва.

Его визави Никита Серебряков, напротив, проявил себя молодцом: совершил 29 сейвов и позволил огорчить себя лишь в концовке. К слову Федотов в следующей встрече с «Северсталью» не попал в заявку.

СКА же в противостоянии со «Спартаком» проявил ещё и наличие характера. Владимир Алистров вывел команду вперёд на шестой минуте, но во втором периоде красно-белые перевернули ход игры. Максим Цыплаков отличился в пятом матче КХЛ подряд и установил клубный рекорд. А Андрей Локтионов реализовал большинство с передачи Николая Голдобина, который первым в текущем сезоне добрался до отметки в 50 очков.

Но за 56 секунд до перерыва подключившийся к атаке Михаил Воробьёв восстановил статус-кво. А решающую шайбу Александр Никишин в заключительном периоде забросил в меньшинстве.

Судейский скандал в Ярославле

А вот поединок с железнодорожниками в Ярославле запомнился крайне спорным судейским вердиктом. Гости полностью отдали инициативу и нанесли всего 12 бросков при 51 — у оппонента. В третьем периоде они вовсе ни разу не потревожили Даниила Исаева. Однако выше всяких похвал действовал Юхан Маттссон, записавший себе в актив 50 сейвов.

Но «Локо» едва не спасся за секунду до конца основного времени, когда заработал вбрасывание в чужой зоне. Павел Красковский выиграл его, а Рушан Рафиков нанёс точный щелчок. Однако арбитры отменили гол из-за нарушения процедуры вбрасывания и помогли СКА взять верх со счётом 2:1.

Неудивительно, что Игорь Никитин после финальной сирены не скрывал эмоций.

«Пушкин отдыхает. Я так скажу. Есть, конечно, ошибки. Все их допускаем. Мы люди. Но случаются моменты, которые ошибками назвать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, это должно быть отдано на откуп хоккею, а не порнобизнесу», — заявил специалист.

По мнению Ротенберга, соперникам не следует жаловаться на Сергея Кулакова и Евгения Ромасько, поскольку они сразу подняли руки вверх, сигнализируя о фоле.

Шесть очков Михайлиса в одном матче

На Востоке самую длинную действующую победную серию ведёт «Металлург», который выиграл девять встреч подряд. Набрав шесть дежурных очков в противостояниях с «Барысом» и «Сибирью» и пропустив в них всего раз, магнитогорцы уверенно разобрались в Челябинском дерби с «Трактором» — 6:3.

Фактически его судьба оказалась решена на старте второго отрезка. Гости позволили визави забить три безответные шайбы, и Алексей Заварухин убрал в запас Никиту Подскребалина. А на 45-й минуте хозяева повели со счётом 5:0. Лишь в концовке они расслабились и позволили визави сократить отставание.

Главным же героем стал Никита Михайлис, набравший шесть очков. Причём в пяти случаях он ассистировал партнёрам. Для форварда данное достижение особенно ценно, ведь после перехода в новый клуб он подвергся критике. По информации СМИ, казахстанец получил самую большую зарплату в коллективе, но не блистал на льду, до того выбив всего 14 баллов в 34 встречах.

Зато теперь он оказался лишь восьмым хоккеистом в истории КХЛ, набравшим шесть за отдельно взятую игру, и удостоился от Андрея Разина сравнений с Евгением Малкиным.

Удачная серия «Авангарда» была ещё внушительнее и насчитывала десять матчей, но оборвалась на встрече с «Салаватом Юлаевом». Стеной на пути «ястребов» встал Александр Самонов, отразивший 36 бросков. Его коллега Андрей Мишуров, напротив, трижды позволил огорчить себя к «экватору» и досрочно покинул площадку.

Самонов же продолжает делать всё, чтобы быть признанным одним из лучших вратарей лиги. В 26 играх он пропустил всего 42 раза и отразил в среднем 94,1 % щелчков. Вдобавок он оформил три шат-аута.

Недовольство Билялетдинова хоккеистами «Ак Барса»

А вот дела «Ак Барса» складываются не лучшим образом. В ноябре действующие финалисты Кубка Гагарина откровенно разочаровывают болельщиков, одержав всего одну победу в последних семи схватках.

В трёх заключительных они вовсе уступили и забросили всего одну шайбу. Сначала не удалось распечатать владения упомянутого Самонова. Башкортостанцам ещё и улыбнулась удача, поскольку единственный гол получился курьёзным. Александр Хмелевски в большинстве расположился на чужом пятаке, чтобы закрыть обзор, когда снаряд попал ему в голову, и от шлема залетел в сетку.

Затем казанцы не справились с «Динамо» — 1:4. Венцом же оказалась осечка в противостоянии со скромным «Куньлунем». Фаворит умудрился ни разу не огорчить аутсайдера и проиграл с минимальной разницей в счёте.

Нельзя сказать, что коллективу исключительно не везёт, поскольку осенью он не демонстрирует яркий хоккей и не способен похвастать стабильностью.

Если верить СМИ, испортились и отношения между Зинэтулой Билялетдиновым и подопечными. По данным одного источника, он не спустился в раздевалку по окончании поединка с «Куньлунем». А после поражения от СКА специалист, якобы, загрузил спортсменов в качестве наказания дополнительным упражнением с баллонами и потребовал ухода в тотальную оборону.

«Мы постоянно общаемся. Текущая ситуация никого не устраивает, в том числе игроков. Пытаемся исправить её, но не хватает заброшенных шайб, недостаточно агрессивно действуем в атаке», — посетовал наставник.

Шутка Медведева про «Спартака»

Между тем дерби СКА — «Спартак» запомнилось не только яркой игрой, но и неаккуратными словами генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

После финальной сирены он зашёл в раздевалку хозяев в компании с главным тренером местной футбольной команды Сергеем Семаком. Ротенберг вручил коллеге свитер петербуржцев с его фамилией на спине.

Далее хоккеистов поздравил экс-руководитель КХЛ, бросивший следующую фразу: «Рыбный день! Страна без мяса!»

Слова функционера не остались без внимания. Например, вице-президент лиги Валерий Каменский подчеркнул, что Медведев совершил «не очень хороший поступок». В свою очередь, бывший наставник сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что интеллигентный человек обязан сдерживать эмоции.

Сам Медведев поспешил оправдаться. По его мнению, в данной шутке нет ничего оскорбительного, поскольку в «Спартаке» сами неоднократно называли себя мясом. Кроме того, он напомнил, что четверг, на который пришлась встреча, во времена СССР считался рыбным днём.

«Никакого оскорбительного характера это не носило и носить не могло в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков. Тем более, юмор, сатира и ирония давно применяются и в этом клубе. В качестве примера приведу посещение фанатами матчей с поросятами, в том числе живыми. Если продолжать художественные образы, есть хорошая поговорка «Назвался груздем — полезай в кузов», — отметил гендиректор «Зенита».

Достижение Гусева

Практически ни одна неделя не обходится в КХЛ без заметного статистического достижения. На прошлой Вадим Шипачёв преодолел отметку 900 очков в лиге за карьеру.

А на этой Никита Гусев набрал 550-е с учётом плей-офф. Форвард «Динамо» отметился 204 голами и 346 результативными передачами. На это ему потребовалось 589 матчей.

Переход же в «Динамо» летом только пошёл россиянину на пользу. В нынешнем сезоне он набрал 38 баллов и по этому показателю уступает в коллективе только Джордану Уилу. Вторую строчку он занимает и в списке лучших ассистентов бело-голубых с 26 пасами.