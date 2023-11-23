«Спартак» уступил СКА, но сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Романа Ротенберга.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Алистров (шестая минута), Михаил Воробьёв (40-я), Александр Никишин (43-я). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33-я), Андрей Локтионов (36-я).
«Спартак» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА (40) занимает пятое место.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Куньлунь» — «Ак Барс» — 1:0;
«Локомотив» — «Лада» — 2:1;
«Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:1.
Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков дал понять, что не сильно удивлён лидерством «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.