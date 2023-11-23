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«Спартак» уступил СКА, но сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ

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Московский «Спартак» в гостях потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» уступил СКА, но сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива Романа Ротенберга.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Алистров (шестая минута), Михаил Воробьёв (40-я), Александр Никишин (43-я). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33-я), Андрей Локтионов (36-я).

«Спартак» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. СКА (40) занимает пятое место.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Куньлунь» — «Ак Барс» — 1:0;

«Локомотив» — «Лада» — 2:1;

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:1.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков дал понять, что не сильно удивлён лидерством «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

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