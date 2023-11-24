Медведев не считает фразу «страна без «мяса» оскорблением «Спартака»

Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев прокомментировал свою фразу после победы над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

Комментируя результат игры, Медведев заявил: «Рыбный день, страна без «мяса».

«Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих игроков красно-белых, включая Егора Титова», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Глава петербургского клуба призвал не искать в его словах что-то помимо иронии.

«С учётом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», — сказал он.

Ранее Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса».