Медведев не считает фразу «страна без «мяса» оскорблением «Спартака»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Встреча проходила на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
Комментируя результат игры, Медведев заявил: «Рыбный день, страна без «мяса».
«Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих игроков красно-белых, включая Егора Титова», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Глава петербургского клуба призвал не искать в его словах что-то помимо иронии.
«С учётом того, что вчера был четверг — не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», — сказал он.
Ранее Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса».