Медведев — о победе СКА над «Спартаком»: рыбный день, страна без «мяса»

Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Рыбный день, страна без «мяса», — заявил председатель совета директоров петербургского клуба.

Встреча проходила на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

После финальной сирены Медведев зашёл в раздевалку петербуржцев вместе с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Сергеем Семаком, которому подарили именной игровой свитер с номером 25.

Наставник СКА Роман Ротенберг пожелал удачи сине-бело-голубым в ближайшем матче с красно-белыми в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что в «Спартаке» вечно жалуются на судей.