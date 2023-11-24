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Медведев — о победе СКА над «Спартаком»: рыбный день, страна без «мяса»

Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса»

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Председатель совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Рыбный день, страна без «мяса», — заявил председатель совета директоров петербургского клуба.

Встреча проходила на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

После финальной сирены Медведев зашёл в раздевалку петербуржцев вместе с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Сергеем Семаком, которому подарили именной игровой свитер с номером 25.

Наставник СКА Роман Ротенберг пожелал удачи сине-бело-голубым в ближайшем матче с красно-белыми в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что в «Спартаке» вечно жалуются на судей.

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