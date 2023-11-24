Медведев — о победе СКА над «Спартаком»: рыбный день, страна без «мяса»
Медведев прокомментировал победу СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса»
«Рыбный день, страна без «мяса», — заявил председатель совета директоров петербургского клуба.
Встреча проходила на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
После финальной сирены Медведев зашёл в раздевалку петербуржцев вместе с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Сергеем Семаком, которому подарили именной игровой свитер с номером 25.
Наставник СКА Роман Ротенберг пожелал удачи сине-бело-голубым в ближайшем матче с красно-белыми в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что в «Спартаке» вечно жалуются на судей.