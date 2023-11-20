«Металлург» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до восьми матчей

«Металлург» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске на арене «Металлург» и завершилась со счётом 4:1.

У магнитогорского клуба шайбы забросили Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. В составе «Сибири» отличился Артём Жуков.

Таким образом, «Металлург» набрал 48 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. В активе «Сибири» 33 очка и восьмая позиция.

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