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«Металлург» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до восьми матчей

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«Металлург» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до восьми матчей
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча прошла в Магнитогорске на арене «Металлург» и завершилась со счётом 4:1.

У магнитогорского клуба шайбы забросили Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. В составе «Сибири» отличился Артём Жуков.

Таким образом, «Металлург» набрал 48 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. В активе «Сибири» 33 очка и восьмая позиция.

Ранее Ефимова пригласила хоккеистов «Спартака» на чемпионат России по плаванию.

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