«Металлург» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до восьми матчей
- РИА Новости
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Встреча прошла в Магнитогорске на арене «Металлург» и завершилась со счётом 4:1.
У магнитогорского клуба шайбы забросили Макар Хабаров, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев и Никита Михайлис. В составе «Сибири» отличился Артём Жуков.
Таким образом, «Металлург» набрал 48 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции. В активе «Сибири» 33 очка и восьмая позиция.
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