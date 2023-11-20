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Ефимова пригласила хоккеистов «Спартака» на чемпионат России по плаванию

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова пригласила хоккеистов московского «Спартака» на чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Ефимова пригласила хоккеистов «Спартака» на чемпионат России по плаванию
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Так как мы дружим, я решила поддержать спартаковцев и выйти в их футболке на старт. Мне приятно — там моя фамилия, любимый номер, и это «Спартак». Хотела бы, чтобы красно-белые из хоккейного клуба пришли к нам на чемпионат России», — цитирует Ефимову «Матч ТВ». 

20 ноября пловчиха вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде. Спортсменка в полуфинальном заплыве показала результат 29,86 секунды. 

31‑летняя Ефимова вернулась к соревновательной практике в конце октября. В последний раз пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.

23 ноября в Санкт‑Петербурге СКА и «Спартак» сойдутся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол» расторг контракт с Богданом Потехиным из-за кражи.

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