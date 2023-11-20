Ефимова пригласила хоккеистов «Спартака» на чемпионат России по плаванию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова пригласила хоккеистов московского «Спартака» на чемпионат России по плаванию на короткой воде.

«Так как мы дружим, я решила поддержать спартаковцев и выйти в их футболке на старт. Мне приятно — там моя фамилия, любимый номер, и это «Спартак». Хотела бы, чтобы красно-белые из хоккейного клуба пришли к нам на чемпионат России», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

20 ноября пловчиха вышла в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде. Спортсменка в полуфинальном заплыве показала результат 29,86 секунды.

31‑летняя Ефимова вернулась к соревновательной практике в конце октября. В последний раз пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.

23 ноября в Санкт‑Петербурге СКА и «Спартак» сойдутся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол» расторг контракт с Богданом Потехиным из-за кражи.