Никитин о незасчитанной шайбе «Локо»: моменты отдаются на откуп хоккею, а не порнобизнесу
- РИА Новости
«Как арбитры объяснили своё решение отменить гол? Пушкин отдыхает, я скажу так. Есть, конечно, ошибки — все мы люди, все мы ошибаемся. Но есть моменты, которые и ошибками назвать нельзя. Две команды сражались, это должно быть отдано на откуп хоккею, а не порнобизнесу», — заявил Никитин.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу СКА.
СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Локо» 40 очков и третья позиция.
Ранее дубль Мамина помог ЦСКА победить «Сочи» в матче КХЛ.