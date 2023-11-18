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Никитин о незасчитанной шайбе «Локо»: моменты отдаются на откуп хоккею, а не порнобизнесу

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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о решении арбитров отменить заброшенную за секунду до конца основного времени матча КХЛ со СКА шайбу.
Никитин о незасчитанной шайбе «Локо»: моменты отдаются на откуп хоккею, а не порнобизнесу
  • РИА Новости

«Как арбитры объяснили своё решение отменить гол? Пушкин отдыхает, я скажу так. Есть, конечно, ошибки — все мы люди, все мы ошибаемся. Но есть моменты, которые и ошибками назвать нельзя. Две команды сражались, это должно быть отдано на откуп хоккею, а не порнобизнесу», — заявил Никитин.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу СКА.

СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в Западной конференции. В активе «Локо» 40 очков и третья позиция.

Ранее дубль Мамина помог ЦСКА победить «Сочи» в матче КХЛ.

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